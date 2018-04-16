Tarım ve insan konulu fotoğraflar Salihli’de görücüye çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, İl Müdürlüğünün organizasyonuyla, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kent Müzesi’nde düzenlenen sergiyle Manisalı sanatseverlerle buluştu.

Pazar gününe kadar açık kalacak sergide, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi, tarımın istikrarlı olarak ülke ve kamuoyunun gündeminde yer almasını sağlamak suretiyle farkındalık oluşturması ve tarımın insanla olan tarihsel ve kültürel bağının ebedileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen sergide, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 60 eser yer alıyor.

Serginin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İsmail Kaya, tarım ve insan konulu fotoğraf sergisinde tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşantısına dair her türlü faaliyeti konu alan eserlerin yer aldığını söyledi.

Salihli’de Kent Müzesi olarak böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Fotoğraf, anı ölümsüzleştirmek ve bugünü geleceğe taşıyan somut eserler bırakmaktır. Tarım ve insan konulu sergide de anı ölümsüzleştiren fotoğraflar yer alıyor” dedi.

Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise tarım kenti ve ilçesi olan Salihli’de böyle bir serginin açılmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Bu serginin faydalı bir amaca hizmet etmesi temennisinde bulunan Çelenkoğlu “İnsanlarımız bu sergiyi ziyaret ederek, toprağın ehemmiyetini ve tarımın önemini daha iyi anlar. İnşallah gelecek Türkiye’sinde her şeyi ile kendisine yeten, her türlü gıdayı üretebilen bir ülke oluruz” dedi.

Konuşmaların ardından tarım ve insan konulu fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İsmail Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Emniyet Müdürü İsa Dilek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Salihli İlçe Müdürü Ali Demir, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç birlikte keserek sergiyi gezdi.