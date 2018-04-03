Soma TSO’nun yeni başkanı Cem Doğan oldu

Soma Ticaret ve Sanayi Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Hakan Işık ve Cem Doğan’ın yarıştığı kongrede Cem Doğan, Soma TSO’nun yeni başkanı seçildi.

Soma TSO’da toplam 7 meslek komitesi grubunda yapılan seçimlerde, Cem Doğan’ın lideri olduğu sarı renkli seçim pusulasına sahip ’Değişim Grubu’ adına seçime giren meslek üyeleri kazandı. 3. grupta ise Hakan Işık’ın liderlik yaptığı ’Mavi Grup’ meslek üyeleri kazandı. Cem Doğan’ın başkan adayı olduğu ’Değişim Grubu’ mecliste 15 sandalyenin sahibi olarak, seçimleri kazandı. Seçimlerin ardından açıklama yapan Soma Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Cem Doğan, “Soma ve Kırkağaç’ta yapılan seçimler hayırlı uğurlu olsun. Seçim çalışmaları çok güzel geçti. Sandıklar açıldı ve başkanlık bize nasip oldu. Bütün arkadaşlarımızla birlikte kaldığı yerden oda faaliyetlerine devam edeceğiz” dedi.

Seçimi kaybeden Hakan Işık ise "Seçime gelip oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bana ve ekibimdeki arkadaşlarıma oy verenlere şükranlarımı sunuyorum. Cem Dogan’a başarılar diliyorum" dedi.