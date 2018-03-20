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Seyyarla mücadele olumlu sonuç verdi

2018 yılı Ocak ayı itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanına geçen Kumludere Caddesi, Fatih Parkı ve Ulupark adeta değişime girdi. Mevcut alanlarda seyyara göz açtırmayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı,...

Seyyarla mücadele olumlu sonuç verdi

2018 yılı Ocak ayı itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanına geçen Kumludere Caddesi, Fatih Parkı ve Ulupark adeta değişime girdi. Mevcut alanlarda seyyara göz açtırmayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı,...

20 Mart 2018 Salı 16:51
Seyyarla mücadele olumlu sonuç verdi

2018 yılı Ocak ayı itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanına geçen Kumludere Caddesi, Fatih Parkı ve Ulupark adeta değişime girdi. Mevcut alanlarda seyyara göz açtırmayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, belediyenin konumlandırdığı oyun parklarının dışında seyyar olarak parkların içerisinde yer alan çocuk oyun guruplarını da kaldırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan cadde ve parklarda seyyara göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kumludere Caddesi’nin bir kısmı, Fatih Parkı ve Ulupark’ın Ocak ayı itibariyle görev ve sorumluluk alanına geçmesiyle birlikte ilgili bölgelerde çalışma başlattı. Mevcut alanlarda seyyara göz açtırmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediyenin konumlandırdığı oyun parklarının dışında seyyar olarak parkların içerisinde yer alan çocuk oyun guruplarını da kaldırdı. Mevcut alanlarda sık sık denetim yapan Zabıta Dairesi Başkanlığı olumsuz bir duruma da taviz vermiyor.

“Olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz”

Ulupark içerisinde incelemede bulunan Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, yapılan uygulamanın ardından mevcut alanların fiziksel olarak rahatladığını belirterek” Daha önceki yönetim tarafından bu alanda seyyar satıcılara müsaade ediliyordu. Ancak Ocak ayı itibariyle Kumludere Caddesi’nin bir kısmı, Fatih Parkı ve Ulu Park’ın Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesiyle birlikte Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından bir çalışma başlattık. Bu anlamda mevcut alanlarda haksız kazanç ortamı sağlamamak amacıyla seyyar satıcılara müsaade etmiyoruz. Bunun yanı sıra belediyenin konumlandırdığı oyun parklarının yanı sıra seyyar olarak parkların içerisinde yer alan çocuk oyun guruplarını alanlardan kaldırdık. Kumludere Caddesi’nde çay bahçelerinin yeşil alanlar üzerinde kullandığı kapalı alanları da kaldırarak modern bir şehirdeki olumsuzluklara ortadan kaldırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluğu içerisinde bulunan hiçbir alanda bu olumsuzluklara asla izin vermeyiz” dedi.

Ulupark içerisinde incelemede bulanan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra’ya vatandaşlar uygulama nedeniyle memnuniyetini iletti. Vatandaşlar yapılan çalışmanın ardından parkın hem görsel, hem de fiziksel olarak rahatladığını belirtti.
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