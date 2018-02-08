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Selendi Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 22 yıllık başkanı Mehmet Çimen yapılan genel kurulda odanın yeni başkanı seçilen Nurullah Efendi Kahveci’ye görevini devretti.Geçtiğimiz Pazar günü yapılan genel kurul sonrası 22 yıllık Başkan...

Selendi Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 22 yıllık başkanı Mehmet Çimen yapılan genel kurulda odanın yeni başkanı seçilen Nurullah Efendi Kahveci’ye görevini devretti.Geçtiğimiz Pazar günü yapılan genel kurul sonrası 22 yıllık Başkan...

08 Şubat 2018 Perşembe 19:04
Selendi Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 22 yıllık başkanı Mehmet Çimen yapılan genel kurulda odanın yeni başkanı seçilen Nurullah Efendi Kahveci’ye görevini devretti.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan genel kurul sonrası 22 yıllık Başkan Mehmet Çimen ile girdiği oda Başkanlığı seçimini kazanan, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan yeni başkan Nurullah Efendi Kahveci, odada düzenlenen törenle görevi teslim aldı. 4 yıl süreyle görev yapacak olan Nurullah Efendi Kahveci, başkanlığındaki Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Yönetim Kurulunda Adem Aktaş, Süleyman Ekim, Seyhan Karabacak, Mustafa Ataşman, Ramazan Turgut ve Gülümser Erol ile Denetim Kurulu üyeleri Adem Kanyılmaz, Kadir Kırgezen ve Ulaş Şimşek de seçim kurulundan mazbatalarını aldı. Mehmet Çimen, yeni Başkan Nurullah Efendi Kahveci ve yönetimine hayırlı olsun temennileri ile görevi devrederken yeni Başkan Kahveci de 22 yıl boyunca Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na hizmet veren Mehmet Çimen’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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