Şehzadeler’in 65 mahallesine eşit hizmet

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kağan Mahallesinde yapılan hizmetleri inceledi. Kağan Mahallesi Çok Amaçlı Salon inşaatının büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Çelik, çok amaçlı salonun haziran ayı içerisinde halkın hizmetine açılacağını söyledi.

Her gün farklı bir mahallede belediyenin yaptığı hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kağan Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden çok amaçlı salon inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik inceleme sırasında salon inşaatında çalışan işçilerin sofrasına da konuk oldu.

Kağan Mahallesinin merkeze en uzak mahallelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Kağan Mahallemizde de hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar mahalleyle ilgili muhtarlığımız ve halkımızdan gelen tüm talepleri yerine getirdik. İmkanlarımız ölçüsünde mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Kağan Mahallemizde etkinlikler, düğünler ve toplantıların yapılacağız birçok amaçlı salon ihtiyacı vardı. Yaptığımız bir proje ile mahallemizde çok amaçlı salon inşaatını geçtiğimiz ay başlatmıştık. İnşallah çalışmalarımız kısa bir süre içerisinde bitirip yaz ayları başında halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. 200 metrekare olacak olan çok amaçlı salonumuzda vatandaşlarımız, düğünlerini, toplantılarını ve yemekli mevlitlerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra Kağan Mahallemizde ve civar mahallelerimizdeki öğrenci kardeşlerimiz etkinliklerini bu salonda rahatlıkla yapabilecekler. Şehzadeler ilçemizde bizim 65 mahallemiz var. Hizmetlerimizi yaparken tüm mahallelerimizi birbirinden ayırt etmeden hizmet ediyoruz. Yakın uzak demeden hizmetlerimizi bütün noktalara ulaştırıyoruz. Kağan Mahallemiz merkeze en uzak mahallemiz olmasına rağmen gönlümüzde tüm mahallelerimiz aynı mesafede olduğu için bugün burada da hizmetlerimizi en iyi şekilde vermeye gayret ediyoruz” dedi.

Kağan Mahallesine yapılan hizmetler nedeni ile Başkan Çelik’e teşekkür eden Muhtar Kemal Karaman, çok amaçlı salon ile mahallenin önemli bir hizmete kavuştuğunu ifade etti.