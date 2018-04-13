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Şehzadeler’den kandil simidi ve süt ikramı

Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı. Başkanvekili Kavas, vatandaşların kandilini tebrik etti.Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara 2...

Şehzadeler’den kandil simidi ve süt ikramı

Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı. Başkanvekili Kavas, vatandaşların kandilini tebrik etti.Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara 2...

13 Nisan 2018 Cuma 17:16
Şehzadeler’den kandil simidi ve süt ikramı

Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı. Başkanvekili Kavas, vatandaşların kandilini tebrik etti.

Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara 2 bin kandil simidi ve 500 kişilik süt ikramında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve AK Parti Şehzadeler Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş katıldı.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşarak Miraç Kandili’ni kutlayan Başkanvekili Kavas, “Şehzadeler Belediyesi olarak, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlarımıza kandil simidi ve süt ikramında bulunuyoruz. Bu vesile ile Müslümanların ve hemşehrilerimin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Halkımıza, ülkemize, İslam Alemine ve tüm dünyaya hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği belediyenin kandil ikramları kısa sürede tükendi.
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