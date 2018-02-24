Şehit ailelerinden Afrin gazilerine ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin kentinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Tamer Türkçü ile Uzman Çavuş Tuncay Çıldır’a memleketi Salihli’de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Taydaş’a ziyaretlerinde Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Abdullah Varol, Salihli Belediyesi Meclis Üyesi Yunus Candan ile şehit aileleri ve gaziler eşlik etti. Afrin gazilerini evlerinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Manisa Şubesi Başkan Taydaş, “Bu operasyonla terör örgütlerine gereken ders veriliyor. Türkiye’yi tehdit etmenin ne anlama geldiğini teröristlere devletimiz gösteriyor. Yaralı kardeşlerimiz hemen iyileşerek görev yerlerine dönmek istediklerini belirtiyorlar. Biz devletimizin, ordumuzun yanındayız. Gerekirse bu güzel ülke için hepimiz şehit olmaya hazırız. Kardeşlerimize geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" dedi.

Ziyarette Afrin gazilerine Türk bayrağı hediye edildi.