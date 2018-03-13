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Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde meydana geldi. Şaban Ç. idaresindeki 45 UA 6672 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde meydana geldi. Şaban Ç. idaresindeki 45 UA 6672 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

13 Mart 2018 Salı 19:23
Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde meydana geldi. Şaban Ç. idaresindeki 45 UA 6672 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 UA 1325 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şaban Ç. yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Şaban Ç.’yi ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Şaban Ç., Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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