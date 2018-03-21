Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117369
ALTIN
167.020
DOLAR
3.9338
STERLİN
5.5279
EURO
4.8336

Saruhanlı’da Nevruz kutlamaları

Saruhanlı’da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Gökçeköy Mahallesi ilköğretim kurumları tarafından “Nevruz ve Ağaç Bayramı” etkinliği düzenlenerek kutlandı.Kutlama programına Gölmarmara Kaymakamı Saruhanlı Kaymakam Vekili...

Saruhanlı’da Nevruz kutlamaları

Saruhanlı’da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Gökçeköy Mahallesi ilköğretim kurumları tarafından “Nevruz ve Ağaç Bayramı” etkinliği düzenlenerek kutlandı.Kutlama programına Gölmarmara Kaymakamı Saruhanlı Kaymakam Vekili...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:42
Saruhanlı’da Nevruz kutlamaları

Saruhanlı’da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Gökçeköy Mahallesi ilköğretim kurumları tarafından “Nevruz ve Ağaç Bayramı” etkinliği düzenlenerek kutlandı.

Kutlama programına Gölmarmara Kaymakamı Saruhanlı Kaymakam Vekili Hüseyin Karameşe, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ekrem Koçer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, CHP İlçe Başkanı Zeki Bilgin, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatör Şube Müdürü Aybars Özbilgin, Saruhanlı Halk Eğitim Müdürü Mehmet Yüksek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakılarak üzerinden atlandı. Etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından, Türk dünyasında nevruz ile ilgili kutlama geleneklerinden örnekler olan mani, deyiş, türküler, halk oyunlarından kesitler sergilendi. Öğrenciler tarafından “Barışın sesi”, “Anadolu’da bahar”, “Baharda bayram nevruzdur çocuklar” isimli şiirlerin okunmasının ardından örste çekiçle demir dövüldü. Halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra öğrenciler arasında yapılan yumurta kırma, halat çekme ve bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra ağaç dikiminin yapıldığı etkinlik, ağaç fidelerinin dağıtımı ve misafirlere ikram ile son buldu.

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı yaptığı konuşmada, “Nevruz’un Balkanlardan Orta Asya’ya yayılan geniş bir coğrafyada binlerce yıldan bu yana kutlandığını ifade ederek, şunları söyledi, "Doğayla iç içe bir yaşamı benimseyen atalarımız, güneşin batışını, doğuşunu ve kar yağması gibi doğal olayları, çeşitli geleneksel şenlik ve kutlamalarla karşılamışlardır. Kış mevsiminin ardından gelen baharın ve doğanın yeniden dirilişini simgeleyen Nevruz Bayramı karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kardeşçe ve barış içinde bir arada yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu bir gündür. Nevruz’un bölgemizle birlikte tüm dünya için barışın, huzurun, istikrarın, refahın müjdecisi olmasını diliyorum.” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
Seyyarla mücadele olumlu sonuç verdi
Seyyarla mücadele olumlu sonuç verdi
BİLSEM öğrencilerinden tarihe dokunuş
BİLSEM öğrencilerinden tarihe dokunuş

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim