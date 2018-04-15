Saruhanlı çöp sorunundan kurtuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Uzunburun mevkiine yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine aktarılacak atıkların transfer istasyonları için çalışmalar devam ederken, Saruhanlı ilçesindeki transfer istasyonunda ilçenin çöpleri toplanmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kentin 40 yıllık vahşi depolama sorununu çözme sözü vermesiyle birlikte hayata geçirilen Türkiye’nin en önemli çevreci yatırımlarından olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, ilçelerin çöp sorununu da tarihe gömüyor. Uzunburun Katı Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine gelecek olan katı atıkların transfer istasyonları için çalışmalar devam ederken, Saruhanlı ilçesindeki transfer istasyonunda çalışmalar tamamlandı ve ilçeden çöpler istasyonda toplanarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine getirilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım da yetkililer ile birlikte yerinde incelemede bulundu.

Günlük ortalama 70 ton atık toplanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Saruhanlı, Azimli Mahallesinde bulunan Katı Atık Transfer İstasyonu’nda günlük ortalama 70 ton atığın toplandığını belirtti. Yıldırım, “Saruhanlı ilçemizin 15 Mart 2018 tarihi itibariyle günlük ortalama 70 ton atığını taşıdığımız ve Azimli Mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Saruhanlı Belediyesinin de titiz ve duyarlı davranışı ile bitirdiğimiz Katı Atık Transfer İstasyonumuz faaliyete girdi. Yaptığımız yatırımların en büyük amacı bizden sonraki nesillere temiz bir doğa bırakabilmektir. Bu yatırımların gerekli ve zaruri yatırımlar olduğunu bizler defalarca da dile getirdik. Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açıldıktan sonra işletme ihalesi ile bir firma tarafından işletilmektedir. Saruhanlı, Turgutlu ve bunun devamı olan 9 adet transfer istasyonu ve ilçe belediyeleri tarafından toplanan evsel atıkların transferini sağlayan transfer istasyonlarının araç ve gereçlerinin kontrolü de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Değerli Manisa ve Saruhanlı halkına şunu ifade etmek isterim ki, çevreye duyarlılığımız öncelikle kirleteni izlememek ve ikaz etmekle olur. İkaz ettikten sonra da sonuç alınamıyorsa bizlere bildirmek yeterli olacaktır. Çünkü bizde Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisini işleten işletmecimizin kontrolörü durumundayız. Tesisi iyi işletip işletmediğini ilgili kanun ve yönetmeliklere göre sürekli kontrol eden bir sistemimiz var. Saruhanlı Azimli Mahallesinde bulunan Katı Atık Transfer İstasyonu ilçe halkımıza ve ilçe belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Artık bu saatten sonra 20’ye yakın vahşi depolaması bulunan Saruhanlı ilçesinde çöplük ibaresini ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Saruhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Arif Aydemir ise “Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi faaliyete geçtikten sonra Saruhanlı ilçemizde de vahşi depolamayı artık tarihe gömüyoruz. Saruhanlı Belediyesi olarak bu sisteme ayak uydurmak adına 11 adet çöp aracımızı da yeniledik. Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Çöp konteynerlerine metal ve taş atmamalarını rica ediyoruz. Çöp konteynerlerine atılan metal ve taşlar hem ilçe belediyesi araçlarına hem de büyükşehir belediyesi araçlarına zarar vermektedir. Transfer istasyonu ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.