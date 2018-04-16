Saruhanlı Belediyesinden ilçeye 6. çok amaçlı salon

Saruhanlı’da 4 yılda 5 mahalleye çok amaçlı salon ve düğün salonu kazandıran Saruhanlı Belediyesi, 6. düğün salonunu Çamlıyurt Mahallesinde inşa etti.

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçeye 6. çok amaçlı salon Çamlıyurt Mahallesinde kazandırıldı. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Çamlıyurt Mahallesini ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı İbrahim Bakırlı ile birlikte düğün salonunda incelemelerde bulundu. Yaralı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Çamlıyurt mahallesinde 250 kişilik kapasiteye sahip, 270 metrekare alan üzerinde modern bir düğün salonu yaptıklarını kaydetti. Kaba inşaatı tamamlanan ve yakında hizmete açılacak olan düğün salonda gelin odası ve tuvaletlerin yanı sıra düğün ve cemiyetlerde kullanılması amacıyla yemek pişirme yeri de yapıldığını ifade eden Yaralı, "Çamlıyurt mahallemize hayırlı olsun. 6. düğün salonumuzu Çamlıyurt’a kazandırdık. Saruhanlı Belediyesi olarak geriye dönük 3 buçuk yılda Taşdibi, Gümülceli ve Büyükbelen’e düğün salonu, Koldere ve Halitpaşa’ya da çok amaçlı salon olmak üzere 5 mahalleye dev tesisler inşa ettik. Geriye dönük 3 buçuk yıllık süreçte Adiloba, Alibeyli, Apak, Gökçeköy, İshakçelebi, Kayışlar, Koldere, Halitpaşa, Çullugörece, Lütfiye ve Paşaköy mahallelerimizde ki mevcut düğün salonlarında bakım ve onarım yaptık. Koldere, Kayışlar, İshakçelebi ve Gökçeköy mahallelerimizdeki düğün salonlarının önüne yazlık düğün bahçesi inşa ettik. Halitpaşa’da yapımı tamamlanan çok amaçlı salonun bahçesine de yazlık düğün bahçesi yapacağız" dedi.

Öte yandan Aydınlar, Bedeller, Çaltepe, Şatırlar ve Hatıplar mahallesinde çok amaçlı yarı açık tesis kurduklarını dile getiren Yaralı, Kepenekli’de ise mevcut tesisin bakım ve onarımını yaptıklarını, önümüzdeki süreçte mahallelerde buna benzer ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmek için çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Çamlıyurt Mahallesi Muhtarı İbrahim Bakırlı ise yıllardır hayalini kurduğu düğün salonuna yakında kavuşacaklarını belirterek Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.