Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

Saruhanlı Belediyesi arazi yollarını düzenliyor

Saruhanlı Belediyesi, üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşım sağlamaları için arazi yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı yaptığı açıklamada, üreticiler için büyük önem...

Saruhanlı Belediyesi arazi yollarını düzenliyor

Saruhanlı Belediyesi, üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşım sağlamaları için arazi yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı yaptığı açıklamada, üreticiler için büyük önem...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:46
Saruhanlı Belediyesi arazi yollarını düzenliyor

Saruhanlı Belediyesi, üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşım sağlamaları için arazi yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı yaptığı açıklamada, üreticiler için büyük önem taşıyan arazi yollarının düzenlemesini sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl ki üretim sezonunda üreticilere bereketli mahsuller dileyen Başkan Yaralı şunları kaydetti:

“Saruhanlı 54 bin nüfusu olan büyük bir ilçe, bunun 36 bini köy ve belde vasfından mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde, 18 bini de merkezde yaşıyor. Ekonomisi tarıma dayalı olan Saruhanlı’da çiftçi ve üretici kardeşlerimizin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için 3 yıl önce satın aldığımız greyder ile arazi yollarını düzenliyoruz."

Başkan Yaralı, mahallelerde devam eden yol ıslah çalışmalarının üreticiler için hayırlı olmasını diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salihli Belediyespor’da 3 ayrılık
Salihli Belediyespor’da 3 ayrılık
Yağmur suyu hattının 13 kilometresi tamamlandı
Yağmur suyu hattının 13 kilometresi tamamlandı
Salihli’de motosiklet festivali hazırlıkları başladı
Salihli’de motosiklet festivali hazırlıkları başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim