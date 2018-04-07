Sarıgöl’de öğrencilerden kan bağışı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılayı tarafından başlatılan "Manisa Sana Kanım Feda" kampanyası kapsamında öğrenciler kan bağışında bulundu.

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Türk Kızılayı Sarıgöl Şubesi, "Manisa Sana Kanım Feda" kampanyasında 70 öğrenci kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Manisa Şubesi Kan Alma Merkezinden gelen doktor ve hemşireler tarafından gün boyunca öğrencilerden kan alımı yapıldığını belirten Türk Kızılayı Sarıgöl Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Okulda öğrencilerimiz kan bağışı konusunda çok ilgi gösterdiler. Bir günde 70 genç arkadaşımızdan kan topladık. ’Manisa Sana Kanım Feda’ kampanyasına ilgi yoğun oldu" dedi.

Sarıgöl Mesleki teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aycan ise öğrencilerini tebrik ederek, "Okulumuzda Kızılay Kulübü kuruldu. Kulübün başkanlığına da Sağlık Hizmetleri Meslek Öğretmenimiz İpek Gülal yapmakta. Öğretmenimizin çabalarıyla okulumuzdaki öğrencilerimiz kan bağışında bulundular" diye konuştu.