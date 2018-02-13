Sarıgöl’de Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Kur’an-i Kerim kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından Çimentepe Mahallesinde açılan 64 saatlik Kur’an-ı Kerim tecvidli okuma ve Kur’an-ı Kerim (Elifba) okuma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Usta öğretici Hayriye Çağlar tarafından verilen kursa kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. Kursu başarıyla tamamlayan 16 kursiyere sertifikaları Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, takdim etti. Hasan Oruç, “Kuran-i Kerim okuma kurslarımız ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kursların başında geliyor. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi olarak bu kurslarımızdaki ilgi bizi çok memnun ediyor. Kurslarımızda 7’den 77’ye herkesin eğitim görmesi, bazen anne-kız, bazen nine-torun aynı sınıfı paylaşması bize büyük mutluluk veriyor. Sarıgölümüzün her mahallesinde bu tür kursları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda açmaya da devam edeceğiz” dedi.