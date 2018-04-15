Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Sarıgöl’de gençler sabah namazında buluştu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki gençler Bereketli Mahallesi Camisinde buluşarak önce sabah namazını kıldı ardından da birlikte kahvaltı yaptı.Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan tarafından kıldırılan sabah namazının ardından,...

Sarıgöl’de gençler sabah namazında buluştu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki gençler Bereketli Mahallesi Camisinde buluşarak önce sabah namazını kıldı ardından da birlikte kahvaltı yaptı.Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan tarafından kıldırılan sabah namazının ardından,...

15 Nisan 2018 Pazar 11:49
Sarıgöl’de gençler sabah namazında buluştu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki gençler Bereketli Mahallesi Camisinde buluşarak önce sabah namazını kıldı ardından da birlikte kahvaltı yaptı.

Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan tarafından kıldırılan sabah namazının ardından, mahalle kadınlarının hazırladığı sabah kahvaltısı gençlerle birlikte camide yenildi.

Bereketli Camisi İmam Hatibi Aslan, "Her ay ilçemiz camilerinde gerçekleştirilen gençlerle sabah namazını buluşmamızda bu hafta Sarıgöl Meslek Yüksekokulu’nun Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirdik. Programa Bereketli Mahalle Muhtarı Mehmet Çeliktürk, Sarıgöl ilçe vaizi Cabbar Çakmak, İzmir Menderes Cüneyt Bey Cami imamı Ahmet Gürbüzer, hayırsever Hüseyin Gümüşlü, Sarıgöl Pazar Cami İmamı Sezai Erkorkmaz’la beraber geniş bir katılım oldu. Şehitlerimiz için dua yapıldı. İslam dininin gençliğe verdiği önemden bahsedildiği program yapılan ikramla sona erdi" dedi.

Gençler, sabah namazı buluşmasını organize eden Bereketli Mahallesi Cami İmam-Hatibi Ali Aslan’a teşekkür etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi
AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi
Şehzadeler’den kandil simidi ve süt ikramı
Şehzadeler’den kandil simidi ve süt ikramı
Gözler play-out maçına çevrildi
Gözler play-out maçına çevrildi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim