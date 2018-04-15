Sarıgöl’de gençler sabah namazında buluştu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki gençler Bereketli Mahallesi Camisinde buluşarak önce sabah namazını kıldı ardından da birlikte kahvaltı yaptı.

Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan tarafından kıldırılan sabah namazının ardından, mahalle kadınlarının hazırladığı sabah kahvaltısı gençlerle birlikte camide yenildi.

Bereketli Camisi İmam Hatibi Aslan, "Her ay ilçemiz camilerinde gerçekleştirilen gençlerle sabah namazını buluşmamızda bu hafta Sarıgöl Meslek Yüksekokulu’nun Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirdik. Programa Bereketli Mahalle Muhtarı Mehmet Çeliktürk, Sarıgöl ilçe vaizi Cabbar Çakmak, İzmir Menderes Cüneyt Bey Cami imamı Ahmet Gürbüzer, hayırsever Hüseyin Gümüşlü, Sarıgöl Pazar Cami İmamı Sezai Erkorkmaz’la beraber geniş bir katılım oldu. Şehitlerimiz için dua yapıldı. İslam dininin gençliğe verdiği önemden bahsedildiği program yapılan ikramla sona erdi" dedi.

Gençler, sabah namazı buluşmasını organize eden Bereketli Mahallesi Cami İmam-Hatibi Ali Aslan’a teşekkür etti.