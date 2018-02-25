Sarıgöl’de geçici çöp transfer istasyonu hizmete başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre yatırımları kapsamında Sarıgöl’e yapılacak olan katı atık transfer istasyonu çalışmaları öncesinde, Sarıgöl’ün çöp sorununa çözüm oluşturması açısından yapılan geçici transfer istasyonu hizmete başladı. Transfer istasyonunu Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan en büyük çevreci yatırım olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne ilçelerden de gelecek olan katı atıklar için ilçelere yapılacak olan katı atık transfer istasyonlarının yapım çalışmaları ve planlamaları devam ediyor. Uzunburun Tesisi’nin kapasite artırımıyla birlikte ilk aşamada gelen 5 ilçenin katı atıklarının yanında 12 ilçenin de katı atıkları tesise kabul edilecek. Planlamalar arasında yer alan Sarıgöl çöp transfer istasyonun yapımı öncesinde Sarıgöl’ü çöp sorunundan kurtarmak için ilk adım atıldı. Geçici olarak yapılan katı atık transfer istasyonunu Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım yerinde inceledi. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan da hazır bulundu.

Sarıgöl’ün çöpleri geçici olarak Alaşehir’e taşınıyor

Başkan Necati Selçuk ve Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Sarıgöl’ü vahşi depolamadan kurtarmak amacıyla geçici olarak yapılan çöp transfer istasyonunu birlikte inceledi. Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, istasyonun Uzunburun Tesisi’nin kapasite artırımı bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Sarıgöl’ün çöplerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin semi treylerleri ile Alaşehir’e taşınarak buradaki elektrik üretimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Geçici olarak kullanılacak olan çöp transfer istasyonu incelemesinin ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım daha sonra katı atık transfer istasyonunun yapılacağı vahşi depolama alanı yanında bulunan alanda incelemede bulundu. Yapılacak olan istasyon ile birlikte vahşi depolamanın sona ereceğine dikkat çeken Daire Başkanı Yıldırım, alana giriş çıkışların da kontrolünün yapılacağını kaydetti.

Sarıgöl’ün çöpleri değerlendirilecek

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımla ilgili olarak, “Sarıgöl’de yeni bir alan belirlendi. Bununla ilgili yasal işlemler yapıldı. 7-8 aylık bir süre içinde burada transfer istasyonun yapımı tamamlandıktan sonra Sarıgöl’ün çöpleri vahşi depolama yerine geri dönüşüme gönderilecek. Bu önemli bir hizmet. Yıllardır vahşi depolama yöntemiyle çöplerimiz burada toplanıyordu. Doğaya ve toprağa zarar vermekteydi. Şimdi artık çöpümüz daha iyi değerlendirilecek. Geri dönüşüme tabi edilecek. Sarıgöl’e kazandırılan en önemli hizmetlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, yapılacak olan yatırımla ilgili olarak, “Büyükşehir olduktan sonra 17 ilçeyi kapsayan bir bütünlükle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla sıfır atık politikasıyla ilçelere yatırımlarımız devam ediyor. Sarıgöl Belediye Başkanımızın destekleriyle bulunduğumuz bu alanda katı atık transfer istasyonu gerçekleştiriyoruz. 20-25 ton arasında çöpü çıkan bir yer Sarıgöl. Tesisimiz, projelerimizi minimum 30 yıl planladığımız için 100 tona kadar atık taşıma kapasitesine sahip olan transfer istasyonu haline gelecek. Kuracağımız transfer istasyonu ile atıklar toprakla temas etmeden tamamen bir transfer sistemi gibi küçük araçlardan sızdırmaz büyük araçlara yüklenip kapasite artırımı sağlandıktan sonra Uzunburun Tesisi’ne götürülerek geri dönüşümü mümkün olan atıkların dönüşümü sağlanacak. Organik kısımlardan da kompos gübre elde edeceğiz. Sonra nihai kısmı da 2020 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz yakma tesisinde yakarak enerji elde etmeyi planlıyoruz” dedi.

Katı atıklar Sarıgöl’den taşınmaya başladı

Sarıgöl ilçemizin katı atık transfer istasyonlarıyla ilgili bakanlık proje onayımız tamamen bitti, yer tahsisi de gerçekleşti. İhale sürecini başlattık. 7-8 aylık süre içinde 2018’in sonuna doğru atıkların tamamı transfer edilecek. Vahşi depolama alanı kapatılıp rehabilitasyon işlemlerine başlanacak. Biz bu süreci erken yaşamak adına geçici katı atık transfer istasyonu ile bir haftadır atıkları Sarıgöl’den transfere başladık. Bu atıkları öncelikle Alaşehir’deki katı atık sahasına götürerek Alaşehir’deki sahadan enerji elde ediyoruz. Kontrollü bir sahamız. Uzunburun’daki kapasite artırımı bittikten sonra buradaki atıkların tamamı Uzunburun’a götürülerek işlenecek. Sarıgöl ilçemize hayırlısı olsun” diye konuştu.

Yapılan incelemenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’un makamına geçerek yatırım hakkında görüş alışverişinde bulundu.