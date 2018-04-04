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Sarıgöl’de ev hanımlarından tiyatro

Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından bir aylık çalışma sonucu sahnelenen tek perdelik ’Kadınlar her yerde’ adlı oyun büyük beğeni kazandı. 8’i ev hanımı 2’si öğretmen 10 kadının rol aldığı oyun ayakta alkışlandı.Sarıgöl...

Sarıgöl’de ev hanımlarından tiyatro

Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından bir aylık çalışma sonucu sahnelenen tek perdelik ’Kadınlar her yerde’ adlı oyun büyük beğeni kazandı. 8’i ev hanımı 2’si öğretmen 10 kadının rol aldığı oyun ayakta alkışlandı.Sarıgöl...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:53
Sarıgöl’de ev hanımlarından tiyatro

Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından bir aylık çalışma sonucu sahnelenen tek perdelik ’Kadınlar her yerde’ adlı oyun büyük beğeni kazandı. 8’i ev hanımı 2’si öğretmen 10 kadının rol aldığı oyun ayakta alkışlandı.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda sahnelenen, Pınar Yalçın’ın yazdığı, Aslıhan Gencer Yapıcı’nın sahneye koyduğu oyunda ilk kez sahne alan ev hanımları adeta profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Düğün Salonunu tamamen dolduran vatandaşlar sergilenen oyunu ayakta alkışladı.

Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Hacer Öz, oyunda rol alan 10 kadından ikisinin öğretmen geriye kalanının ev hanımı olduğunu belirterek sergilenen oyundaki performanslarından dolayı tebrik etti. Öz, "Bundan 88 yıl önce Türkiye’de 3 Nisan günü kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Belediye Kanunu kabul edildi. Sarıgöl’de derneğimiz 1998 yılında faaliyete geçti. Eskiden ilçemizde kadınlarımız sokaklarda dolaşamaz, araba kullanamaz, kafelerde, parklarda oturamaz, esnaf olamaz, bisiklete binemez, siyasetle uğraşamazdı. Biz kadınlar olarak bunları aştık. Artık her yerde kadın var. Sahnede olan ve sahne gerisinde görev alan 15 kadının bir aylık çalışması ile ’Kadınlar her yerde’ oyununu sahneledi. Teşekkür ederim" dedi.

Sarıgöllü ev kadınlarının sahnelediği oyunu Manisa Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Fatma Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri de izleyerek oyuncuları kutladı.

Oyun öncesi ünlü ressamların kadın konulu tabloları da cüzi fiyatla satılarak derneğe gelir sağlandı.
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