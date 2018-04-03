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Sarıgöl’de 16 genç çiftçiye 96 düve verildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 2017 yılı "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında kura çekimiyle 16 genç çiftçiye 96 düve dağıtımı yapıldı.Sarıgöl Belediyesi Kapalı Canlı Hayvan Pazarı’nda hak sahibi genç...

Sarıgöl’de 16 genç çiftçiye 96 düve verildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 2017 yılı "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında kura çekimiyle 16 genç çiftçiye 96 düve dağıtımı yapıldı.Sarıgöl Belediyesi Kapalı Canlı Hayvan Pazarı’nda hak sahibi genç...

03 Nisan 2018 Salı 17:27
Sarıgöl’de 16 genç çiftçiye 96 düve verildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 2017 yılı "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında kura çekimiyle 16 genç çiftçiye 96 düve dağıtımı yapıldı.

Sarıgöl Belediyesi Kapalı Canlı Hayvan Pazarı’nda hak sahibi genç çiftçilere düveleri dağıtıldı. Dağıtım törenine, Sarıgöl İlçe Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Akar, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve hak sahibi genç çiftçiler katıldı. Törende başvuru yapan 16 gence kura ile düveleri teslim edildi. AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığımızca ’Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ 2016 yılında uygulamaya girmiştir. Bu kapsamda hak sahibi olan genç çiftçilerimize düveleri teslim edilmiştir. Hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi.
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