Sarıgöl Gençlik Merkezine çevre düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Gençlik Merkezindeki yapım çalışmalarının ardından çevre peyzaj çalışmasını da tamamladı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmayla modern bir görselliğe kavuşan merkez yakın zamanda Gençlerin hizmetinde olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıgöl Gençlik Merkezi çevresinde peyzaj çalışması yapıldı.

Merkezdeki yapım çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çalışmalarla alan yepyeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Sarıgöl Gençlik Merkezi’ndeki yapım çalışmalarının ardından Kent Estetiği Daire Başkanlığımız peyzaj çalışmalarına başladı ve kısa bir sürede sona erdi. Uygulanan motifler ile gençlerimizin görsel açıdan keyif alabilecekleri yeni bir alan da kazandırılmış oldu” dedi.