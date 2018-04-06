Şampiyon taraftarlarıyla buluşacak

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ligin bitimine 5 hafta kala geçtiğimiz hafta deplasmanda şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü saat 15.00’de konuk edeceği Kozan Belediyespor maçında şampiyon unvanıyla taraftarlarının karşısına çıkacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 68 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon unvanıyla Pazar günü Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde taraftarlarıyla buluşacak. Saat 15.00’de Süleyman Soyutürk’ün düdük çalacağı karşılaşmada 30. hafta maçında Kozan Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan yeşil beyazlı ekipte tek hedef unvanına yakışır bir sonuçla 90 dakikayı tamamlamak. Bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarınki antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Umut Kaya cezalı olduğu için forma giyemeyecek

Yeşil Beyazlı ekipte pazar günü oynanacak olan Kozan Belediyespor maçında kart cezalısı olan Umut Kaya takımdaki yerini alamayacak. Sakat olan Kürşat Aydın, Cihan Avcu ve Alper Akçam da Kozan Belediyespor maçında forma giyemeyecekler. Cezalı ve sakat dört futbolcunun dışında Manisa Büyükşehir Belediyespor’da eksik bulunmuyor.