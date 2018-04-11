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Salihli’ye yeni araç filosu

Salihli Belediyesi, 102 mahalleye daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni satın aldığı araçlarla güçlendirmeye devam ediyor.Vatandaşlara en iyi hizmeti verme hedefiyle gece gündüz çalışan Salihli Belediyesi, araç filosuna eklediği...

Salihli’ye yeni araç filosu

Salihli Belediyesi, 102 mahalleye daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni satın aldığı araçlarla güçlendirmeye devam ediyor.Vatandaşlara en iyi hizmeti verme hedefiyle gece gündüz çalışan Salihli Belediyesi, araç filosuna eklediği...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:27
Salihli’ye yeni araç filosu

Salihli Belediyesi, 102 mahalleye daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni satın aldığı araçlarla güçlendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlara en iyi hizmeti verme hedefiyle gece gündüz çalışan Salihli Belediyesi, araç filosuna eklediği 11 yeni araç ile standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. Araç filosuna son olarak 4 adet hafif ticari araç, 2 transit, 1 arazi aracı, 3 adet kamyon ve 1 adet ekskavatör ekledi. Yeni alınan araçlar ise Kent Meydanı’nda tanıtıldı. Yeni araçların Salihli’ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bu araçlarla birlikte belediyemize 26 adet yeni araç kazandırdık. Sadece çöp kamyonları ve ambulansımız kaldı. Önümüzdeki süreçte onlar da gelecek. Dolayısıyla 1980 model araçlarla işlerimiz aksıyordu. Özellikle dağ köylerimize hizmet götürme noktasında sıkıntılarımız oluyordu. Bu yeni araçlarımız ile sorunlar ortadan kalktı. Modern araçlarımızla hizmetimiz hızla devam edecek. Yeni araçlarımız Salihlimize hayırlı olsun” dedi.
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