Salihlili manavlarda Rifat Yavaş yeniden seçildi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’nda başkanlık için 2 adayın yarıştığı seçimi mevut başkan Rifat Yavaş kazandı.

Salihli’de 448 üyesi bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası olağan genel kurulunu Büyükhan Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TUSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca’nın yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan Rifat Yavaş ile İdris Özer yarıştı. Kongre de kullanılan 399 oyun 210’nu alan Rifat Yavaş, odanın yeniden başkanı seçildi. 5 oyun geçersiz sayıldığı kongrede diğer aday İdris Özer ise 184 oy aldı.

Olağan genel kurulda 4’üncü kez seçilerek güven tazeleyen Rifat Yavaş, desteklerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti. Yavaş, oda üyelerine en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi. Her 2 adayı cesaretinden dolayı tebrik eden TUSPAF Genel Başkanı Ali Karaca, kazananın ise Salihli pazarcı esnafının olduğunu söyledi. Karaca, Yavaş ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

Rifat Yavaş Başkanlığı’ndaki Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’nda yönetim kurulu Seyfettin Esen, Hasan Bayram, Hasan Alanbay, Hulusi Çetin, Şaban Aktaş ve Bayram Gülmez’den oluşurken, denetim kurulu ise Refik Kar, Ahmet Eren ve Sedat Gürel’den oluştu.