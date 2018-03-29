Salihli’de yeni girişimci adayları yetişiyor

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ile imzaladığı ortak protokol çerçevesinde düzenlediği girişimcilik kurslarından 23’üncüsünü açtı. Açılan kursta 30 girişimci adayı, proje hazırlamanın inceliklerini öğrenecek.

Salihli TSO’nun yeni işyerlerinin açılması suretiyle işsizliği azaltmaya ve göçü önlemeye yönelik olarak 8 yıldır düzenlediği girişimcilik kurslarından 23’üncüsü başladı. Salihli TSO’nun Meclis Salonu’nda 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen girişimcilik kurslarında adaylar bir işletmenin kurulması ve faaliyetini sürdürmesi esnasında gerekli olan detaylı bilgileri öğreniyor.

Danışman Arman Takan’ın verdiği eğitimi yerinde görmek ve kursiyerlerle tanışmak için girişimcilik kursunu ziyaret eden Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel burada kısa bir konuşma yaptı. 2010 yılından bu yana süren kursların özellikle son 2-3 yılda yoğunlaştığını belirten Yüksel, bugüne kadar açılan 23 kursun 4’ünün Selendi’de, 2’sinin Kula’da ve 17’sinin de Salihli’de düzenlendiğini kaydetti. Salihli’de işyeri açma oranının diğer illerin çok üstünde olduğunu belirten Yüksel, “Türkiye genelinde yüzde 10 olan kursiyerlerin işyeri açma oranı Salihli’de yüzde 20 civarında seyrediyor” bilgisini paylaştı.

Bugüne kadar 1650’ye yakın kişinin kursa katılmak için başvuruda bulunduğunu, bunlardan yapılan mülakatlar sonunda 645’inin kursa katılmaya hak kazandığını kaydeden Yüksel, 4 gün boyunca süren toplam 32 saatlik kursu başarıyla tamamlayan 595 kursiyerin ise sertifika almaya hak kazandığı bilgisini verdi. İbrahim Yüksel, yeni işyerlerinin açılması için iyi bir imkan olan KOSGEB hibelerinden daha fazla yararlanılmasını istedi ve kursiyerlere bir an önce iş planlarını hazırlamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Salihli TSO’da 4 gün süren 32 saatlik eğitimi tamamlayan kursiyerlere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi veriliyor. KOSGEB, girişimcilik eğitimini tamamlayıp belgesini alanlara, işyeri açmaları halinde 50 bin TL’ye kadar hibe, 100 bin TL’ye kadar da sıfır faizli, 2 yıl ödemesiz, 2 yılda geri ödemeli uygun destekler sağlıyor.