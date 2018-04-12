Salihli’de yeni encümen üyeleri ilk kez toplandı

Salihli Belediye Meclisi tarafından bir yıllık süreyle seçilen Encümen Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda ilk toplantısını yaptı.

Salihli Belediyesi’nin Nisan ayı Meclis toplantısında Encümen Üyeliklerine, MHP Meclis Üyeleri Yunus Candan ve Gürol Ersoy, Bağımsız Meclis Üyesi Cihan Sarı seçilmişti. Belediye Encümen Salonunda yeni üyelerle yapılan ilk toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yeni encümen üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı hayırlı olsun. Çalışma arkadaşlarıma bana bu hizmet yolunda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilen encümen toplantısında gündeme alınan 29 madde görüşülerek, karara bağlandı.