Salihli’de şehidin ismi parkta yaşatılacak

İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi memleketi Manisa’nın Salihli ilçesindeki parka verildi.

Salihli Belediye Meclisi, Yörük Mahallesindeki bin 900 metrekarelik parka Şehit Ömer Kılıç’ın isminin verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayı belediye meclis toplantısında İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ailesi, şehit oğlunun isminin yaşadıkları Yörük Mahallesindeki evlerinin karşısındaki parka verilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğüne talepte bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü de Şehit Ömer Kılıç’ın isminin parka verilmesi talebini meclise taşıdı. Grup sözcülerinin de tek tek söz alarak, şehit Ömer Kılıç’ın parka isminin verilmesinin olumlu olduğunu karar verdi. Yapılan oylama sonucu İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi parka oy birliği ile kabul edildi. Salihli Belediye Meclisi olarak daha öncede şehitlerin isimlerini parklara verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bu vatan için canını veren evlatlarımızın ismini yaşatmamız gerekiyor. İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehidimiz polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi de Yörük Mahallesindeki ailesinin yaşadığı evinin karşısındaki parkta yaşayacak” dedi.