Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Salihli’de şehidin ismi parkta yaşatılacak

İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi memleketi Manisa’nın Salihli ilçesindeki parka verildi.Salihli Belediye Meclisi, Yörük Mahallesindeki bin 900 metrekarelik parka...

Salihli’de şehidin ismi parkta yaşatılacak

İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi memleketi Manisa’nın Salihli ilçesindeki parka verildi.Salihli Belediye Meclisi, Yörük Mahallesindeki bin 900 metrekarelik parka...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:08
Salihli’de şehidin ismi parkta yaşatılacak

İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi memleketi Manisa’nın Salihli ilçesindeki parka verildi.

Salihli Belediye Meclisi, Yörük Mahallesindeki bin 900 metrekarelik parka Şehit Ömer Kılıç’ın isminin verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayı belediye meclis toplantısında İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ailesi, şehit oğlunun isminin yaşadıkları Yörük Mahallesindeki evlerinin karşısındaki parka verilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğüne talepte bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü de Şehit Ömer Kılıç’ın isminin parka verilmesi talebini meclise taşıdı. Grup sözcülerinin de tek tek söz alarak, şehit Ömer Kılıç’ın parka isminin verilmesinin olumlu olduğunu karar verdi. Yapılan oylama sonucu İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi parka oy birliği ile kabul edildi. Salihli Belediye Meclisi olarak daha öncede şehitlerin isimlerini parklara verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bu vatan için canını veren evlatlarımızın ismini yaşatmamız gerekiyor. İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehidimiz polis memuru Ömer Kılıç’ın ismi de Yörük Mahallesindeki ailesinin yaşadığı evinin karşısındaki parkta yaşayacak” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa BBSK puan farkını yine 12’ye çıkardı
Manisa BBSK puan farkını yine 12’ye çıkardı
Yunusemre’den Uncubozköy’de yol çalışması
Yunusemre’den Uncubozköy’de yol çalışması
Alaşehir Belediyesinden iki mahallede yol çalışması
Alaşehir Belediyesinden iki mahallede yol çalışması

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim