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Salihli’de motosiklet festivali hazırlıkları başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosiklet tutkunlarını 3 yıldır düzenledikleri festivalle buluşturan Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu(SETMOG) üyeleri, bu yıl 11-12-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekleri festival hazırlıklarına...

Salihli’de motosiklet festivali hazırlıkları başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosiklet tutkunlarını 3 yıldır düzenledikleri festivalle buluşturan Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu(SETMOG) üyeleri, bu yıl 11-12-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekleri festival hazırlıklarına...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:37
Salihli’de motosiklet festivali hazırlıkları başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosiklet tutkunlarını 3 yıldır düzenledikleri festivalle buluşturan Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu(SETMOG) üyeleri, bu yıl 11-12-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekleri festival hazırlıklarına başladı.

Bu kapsamda SETMOG Başkanı Ali İkbal Demirel ve grup üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek,11-12-13 Mayıs tarihleri arasında Adala Mahallesinde gerçekleştirilecek olan Motosiklet Festivaline davet edip, destek istedi. Ziyarette konuşan SETMOG Başkanı Demirel, 4.motosiklet festivali hazırlıklarına başladıklarını ve bu yılki festivale yine katılımın yüksek olacağını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG) Başkanı Ali İkbal Demirel ve grup üyelerine teşekkür ederek, Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetleri her zaman desteklediklerini söyledi.

Ziyaret anısına, SETMOG üyeleri Başkan Kayda’ya çiçek takdim etti.
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