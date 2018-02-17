Salihli’de kazanan çıkmadı

BAL’a çıkma mücadelesi veren iki ekibin Salihli Ramiz Turan Stadı’nda oynadığı maçta Salihli Belediyespor ile Urganlıspor 1-1 berabere kaldı.

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu’nun lideri Salihli Belediyespor, ligin 17’inci haftasında en yakın rahibi Urganlıspor’u konuk etti. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan, Onur Yayla, Serkan Öksüz ve Kamil Dinçer hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, eski hakem Yunus Yıldırım ile futbolseverler izledi. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçta ev sahibi Salihli Belediyespor’un golünü Ümit atarken, konuk ekip Urganlıspor’un golünü ise penaltıdan Kurbanov attı.

Bu sonuçla, Salihli Belediyespor grupta puanını 44’e yükseltip ligin bitimine bir hafta kala hem grup liderliğini, hem de play-off oynamayı, Urganlıspor da puanını 40’a yükseltip play-off oynamayı garantiledi.