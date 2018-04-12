Salihli’de fidanlar gelişecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kırsal kalkınmaya destek amacıyla Salihli’de dağıtılan fidanların kontrolü teknik ekipler tarafından yapılarak gelişimleri hakkında bilgi alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla Salihli ilçesinde üreticilere verilen fidanların toprakla buluşup buluşmadığı ve gelişimleri teknik ekipler tarafından yerinde incelendi. Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından Salihli ilçesi Çaypınar, Çelikli, Hacıköseli ve Şirinyer mahallerindeki 5 üreticiye 315 ceviz fidanı verilirken, Delibaşlı, Eminbey, Gökeyüp, Hacıhıdır, Hacıköseli, İğdecik, Kemer, Kırdamları, Kurttutan, Mersinli, Poyraz, Şirinyer, Yağbasan ve Yeşilova mahallerinde ise 67 üreticiye 5628 zeytin fidanı ile destek verildi. Verilen fidan desteklerinin yanında yapılan kontrollerde Poyraz, Kırdamları, Yağbasan ve Gökeyüp mahallerinde çiftçilere verilen fidanların kontrolleri yapılarak, çiftçiler ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.