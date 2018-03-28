Salihli’de ekmeğe 25 kuruş zam

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1 liradan satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 25 kuruş artarak, 1 lira 25 kuruşa yükseldi.

Salihli Esnaf Odası Başkanı Murat Makasçı, un başta olmak üzere yakıt ve maya fiyatlarında yaşanan artış ile işçilik maliyetleri, kira giderlerinin yükselmesi nedeniyle ekmek fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Esnaf Odası Başkanı Makasçı, giderlerin her geçen gün artmasına rağmen, ilçede 2 yıl aradan sonra ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldığını vurgu yaptı.