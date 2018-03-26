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Salihli’de 54. Kütüphaneler Haftası kutlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 54. Kütüphaneler Haftası düzenlenen program ve açılan kitap sergisi ile kutlandı.Salihli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yıl içinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verilirken, açılan kitap...

Salihli’de 54. Kütüphaneler Haftası kutlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 54. Kütüphaneler Haftası düzenlenen program ve açılan kitap sergisi ile kutlandı.Salihli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yıl içinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verilirken, açılan kitap...

26 Mart 2018 Pazartesi 18:33
Salihli’de 54. Kütüphaneler Haftası kutlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 54. Kütüphaneler Haftası düzenlenen program ve açılan kitap sergisi ile kutlandı.

Salihli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yıl içinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verilirken, açılan kitap sergisinde de yeni çıkan kitaplar katılımcılarla buluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Salihli Halk Kütüphanesi Müdürü Yaşar Çiçek, kütüphanelerin bir kültür kurumu olduğunu söyledi. Çiçek “O kültür için zorunludur. Kütüphane bireyin ve toplumun kültürel nitelik kazanmasında katkıda bulunur” dedi.

Salihli Halk Kütüphanesindeki kitap sayısı hakkında bilgiler veren Çiçek, kütüphanedeki mevcut kitap sayısının 27 bin 461 olduğunu söyledi. Çiçek, “Toplam üye sayımız 24 bin 350 kişidir. Kütüphanemizde kaydı olup kitap alan kişi sayısı ise 26 bin 837 kişi iken, kütüphanemize kendi kitaplarıyla gelen kişi sayısı 30 bin 464 kişidir. Kütüphanemizden yıl içerisinde ise toplam 102 bin 714 kişi faydalandı” dedi.

Kütüphanede toplam 20 bilgisayarın yer aldığını dile getiren Çiçek, “Bilgisayarlardan 2016 yılında faydalanan kişi sayısı 22 bin 316 kişidir” dedi. Kütüphanedeki süreli yayınlar toplamının 92 olduğuna dikkat çeken Çiçek, kütüphaneden yıl içerisinde toplam 69 bin 661 kişinin faydalandığını belirtti.

Konuşmanın ardından yıl içinde kütüphaneden en fazla faydalananlar ödüllendirildi. Yetişkinlerde Mevlüt Avsever, gençlerde Şevval Ökten ve Aykut Alp Yiğit, küçüklerde ise Elif Özkan, Feyza Adıgüzel, Mustafa Uğur Er ve Ramazan Samed Koç’a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Ödülleri ise protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

54.Kütüphaneler Haftası kutlama programı, yeni kitapların yer aldığı sergi açılışı ile son buldu.
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