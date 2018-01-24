Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118604
ALTIN
163.395
DOLAR
3.7360
STERLİN
5.3227
EURO
4.6665

Salihli Ülkü Ocakları Afrin operasyonu için dua etti

Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Afrin’de mücadele eden Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.Türk ordusunun muzaffer olması için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyup Mehmetçikler için...

Salihli Ülkü Ocakları Afrin operasyonu için dua etti

Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Afrin’de mücadele eden Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.Türk ordusunun muzaffer olması için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyup Mehmetçikler için...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:19
Salihli Ülkü Ocakları Afrin operasyonu için dua etti

Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Afrin’de mücadele eden Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Türk ordusunun muzaffer olması için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyup Mehmetçikler için dua ettiklerini belirten Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, “Ya Rabbim, sana sonsuz hamd olsun ki yüzlerce yıldır büyük Türk milletinin şerefli neferlerine nice zaferler bahşettin. İslam beldelerinin hamiliğini ve sancağının muhafazasını lütfettin. İslam düşmanlarının karşısına yıkılmaz, sarsılmaz sağlam bir kale gibi dikerek, kılıcını keskin ettin. Büyük zaferler bahşettiğin bu yüce milletin evlatları, bugünde dört bir cephede Türklük ve İslam düşmanlarına karşı mücadele veriyorlar. Yedi düvelin sinsi, kalleş ve çok yüzlü planlarına karşı iman dolu yürekleri ve çelikleşmiş cesaretleri ile dikilerek, zaferi ve şehadeti düşlüyorlar. Yüce Rabbim "Fettah" isminin hürmetine, kelime-i tevhidin hürmetine bizlere yine zaferler nasip et. Bedir ve Hendek gazalarında Peygamber Efendimiz senden neyi dilediyse bizde onu diliyoruz. Dini mübin için vatan, millet ve devlet için mücadele veren cephedeki askerlerimize ve polisimize sen yardım eyle, onları ve bizleri sonsuz kudretinle muhafaza ve muzaffer eyle” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kemerspor maçı hazırlıkları
Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kemerspor maçı hazırlıkları
Salihlili manavlarda Rifat Yavaş yeniden seçildi
Salihlili manavlarda Rifat Yavaş yeniden seçildi
MAGİAD Bakan Zeybekçi’yi ağırlayacak
MAGİAD Bakan Zeybekçi’yi ağırlayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim