Salihli Ülkü Ocakları Afrin operasyonu için dua etti

Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Afrin’de mücadele eden Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Türk ordusunun muzaffer olması için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyup Mehmetçikler için dua ettiklerini belirten Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, “Ya Rabbim, sana sonsuz hamd olsun ki yüzlerce yıldır büyük Türk milletinin şerefli neferlerine nice zaferler bahşettin. İslam beldelerinin hamiliğini ve sancağının muhafazasını lütfettin. İslam düşmanlarının karşısına yıkılmaz, sarsılmaz sağlam bir kale gibi dikerek, kılıcını keskin ettin. Büyük zaferler bahşettiğin bu yüce milletin evlatları, bugünde dört bir cephede Türklük ve İslam düşmanlarına karşı mücadele veriyorlar. Yedi düvelin sinsi, kalleş ve çok yüzlü planlarına karşı iman dolu yürekleri ve çelikleşmiş cesaretleri ile dikilerek, zaferi ve şehadeti düşlüyorlar. Yüce Rabbim "Fettah" isminin hürmetine, kelime-i tevhidin hürmetine bizlere yine zaferler nasip et. Bedir ve Hendek gazalarında Peygamber Efendimiz senden neyi dilediyse bizde onu diliyoruz. Dini mübin için vatan, millet ve devlet için mücadele veren cephedeki askerlerimize ve polisimize sen yardım eyle, onları ve bizleri sonsuz kudretinle muhafaza ve muzaffer eyle” dedi.