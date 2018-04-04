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Salihli MHP’den Türkeş için lokma hayrı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıldönümünde MHP Salihli İlçe Teşkilatı tarafından lokma hayrı yapılarak anıldı.4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş’in anısına...

Salihli MHP’den Türkeş için lokma hayrı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıldönümünde MHP Salihli İlçe Teşkilatı tarafından lokma hayrı yapılarak anıldı.4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş’in anısına...

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:50
Salihli MHP’den Türkeş için lokma hayrı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıldönümünde MHP Salihli İlçe Teşkilatı tarafından lokma hayrı yapılarak anıldı.

4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş’in anısına Salihli MHP İlçe Teşkilatı tarafından Kent Meydanı’nda lokma dökülüp, Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi. Başbuğ Alpaslan Türkeş’i vefatının 21. yılında rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, “Alparslan Türkeş Türk siyasetine iz bırakan bir liderdi. Milliyetçi Hareket Partisinin kurucu Genel Başkanı ve Türk dünyasının başbuğunu unutmayacağız. Onun gösterdiği yolda, siyasi faaliyetlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Alpaslan Türkeş, daima kalbimizde yaşayacak” dedi.

Kent Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliğine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başta olmak üzere MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Gün boyu devam eden ve büyük ilgi gören etkinlikte, Türkeş anısına binlerce Salihliliye lokma ikram edildi.
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