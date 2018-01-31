Salihli Belediyespor’da 3 ayrılık

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı’nda 3 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Salihli Belediyespor’da devre arsında Baş Antrenör olarak Kürşad Çetin’in getirilmesinin ardından 3 oyuncu ile de yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipte yollar ayrılan Rabia Martinoviç Özşahan Voleybol Bayanlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor, Ceren Atilla Bayanlar 2.Lig 3.Grup ekiplerinden Bergama Doğa Gençlik, Buket Yılmaz ise Bayanlar 2.Lig 6.Grup ekiplerinden Gaziantep Merinos’a transfer olduğu öğrenildi.

Salihli Belediyespor Kulübü ise yaptığı açıklama da ”Kendilerine takımımıza verdikleri emekler için teşekkür eder, sakatlıkların olmadığı başarı dolu bir kariyer dileriz” denildi.