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Salihli Belediyespor ikinci maçını da kazanmak istiyor

Süper Amatör play-off maçlarına Sarıgöl Belediyespor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, yarın kendi sahasında konuk edeceği Donatımspor’u yenerek, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) bir adım daha yaklaşmak istiyor.Dört takımın mücadele...

Salihli Belediyespor ikinci maçını da kazanmak istiyor

Süper Amatör play-off maçlarına Sarıgöl Belediyespor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, yarın kendi sahasında konuk edeceği Donatımspor’u yenerek, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) bir adım daha yaklaşmak istiyor.Dört takımın mücadele...

10 Mart 2018 Cumartesi 15:12
Salihli Belediyespor ikinci maçını da kazanmak istiyor

Süper Amatör play-off maçlarına Sarıgöl Belediyespor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, yarın kendi sahasında konuk edeceği Donatımspor’u yenerek, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Dört takımın mücadele ettiği Süper Amatör play-off müsabakalarında 2. hafta maçları yarın oynanacak. İlk maçında deplasmanda konuk olduğu Sarıgöl Belediyespor’u 3-1’lik sonuçla yenerek iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Adem Başaran yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Ramiz Turan Stadı’nda Donatımspor’u konuk edecek. Saat 15.00’da başlayacak olan maçta yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, grupta puanını 6’ya çıkarmak istiyor.

Tüm taraftarları Ramiz Turan Stadına davet eden teknik direktör Başaran, “Play-off maçlarına deplasmanda galibiyet ile başladık. Şimdi Pazar günü Donatımspor’u konuk ettikten sonra Urganlıspor ve Sarıgöl Belediyespor’u da kendi sahamızda konuk edeceğiz. Üst üste 3 hafta kendi sahamızda oynayacağımız maçları iyi değerlendirmek istiyoruz. Yeşil-beyazlı ekip olarak kendi sahamızda oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılıp, BAL’a hedefine yaklaşmak istiyoruz” dedi.

Öte yandan diğer maçta ise Urganlıspor ve Sarıgöl Belediyespor saat 14.00’da Urganlı’da karşı karşıya gelecek.

Maçlar öncesi grupta Salihli Belediyespor 3, Donatımspor ve Urganlıspor’un 1, Sarıgöl Belediyespor’un ise puanı bulunmuyor.
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