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Salihli Belediyespor filede 5. sette kaybetti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Bahçelievler Spor Kulübü’ne 5. sette 3-2 mağlup oldu.Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 23’üncü haftasında İstanbul...

Salihli Belediyespor filede 5. sette kaybetti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Bahçelievler Spor Kulübü’ne 5. sette 3-2 mağlup oldu.Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 23’üncü haftasında İstanbul...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:44
Salihli Belediyespor filede 5. sette kaybetti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Bahçelievler Spor Kulübü’ne 5. sette 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 23’üncü haftasında İstanbul ekibi Bahçelievler Spor Kulübünü konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Belediye Başkanı Zeki Kayda ile voleybol severlerin izlediği maçta ilk seti 25-14 alan yeşil-beyazlı ekip maçta durumu 1-0 yaptı. İkinci seti 18-25 konuk ekip alınca maça denge geldi ve durum 1-1 oldu. 3. seti 25-19 Salihli Belediyespor, 4. seti de 19-25 Bahçelievler alınca maç 5. sete uzadı. Uzatma setini 11-15 alan konuk ekip Bahçelievler sahadan 2-3 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Salihli Belediyespor grupta puanını 35’e yükseltirken, Bahçelievler Spor Kulübü ise puanını 42’ye yükseltti.
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