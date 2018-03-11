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Salihli Belediyespor BAL’a koşuyor

Süper Amatör Play-off 2. maçında konuk ettiği Manisa Donatımspor’u 2-0 yenerek puanını 6’ya çıkartan Salihli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) bir adım daha yaklaştı.Süper Amatör Play-off maçlarına Sarıgöl galibiyeti ile...

Salihli Belediyespor BAL’a koşuyor

Süper Amatör Play-off 2. maçında konuk ettiği Manisa Donatımspor’u 2-0 yenerek puanını 6’ya çıkartan Salihli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) bir adım daha yaklaştı.Süper Amatör Play-off maçlarına Sarıgöl galibiyeti ile...

11 Mart 2018 Pazar 17:53
Salihli Belediyespor BAL’a koşuyor

Süper Amatör Play-off 2. maçında konuk ettiği Manisa Donatımspor’u 2-0 yenerek puanını 6’ya çıkartan Salihli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) bir adım daha yaklaştı.

Süper Amatör Play-off maçlarına Sarıgöl galibiyeti ile başlayan Teknik Direktör Adem Başaran yönetimindeki Salihli Belediyespor 2. hafta maçında Manisa Donatımspor’u konuk etti. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Öksüz ve Gökhan Özdemir hakem üçlüsünün yönettiği maçı ev sahibi Salihli Belediyespor 2-0’lık sonuçla kazanıp, 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan goller Ümit ve penaltıdan Nihat’tan geldi. Salihli Belediyespor bu galibiyet ile play-off maçlarında puanını 6’ya çıkartıp liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular galibiyet sevincini taraftarı ile paylaştı.

Öte yandan Manisa Süper Amatör Küme B Grubunu şampiyon tamamlayan Salihli Belediyespor, Donatımspor maçı öncesi şampiyonluk kupasını aldı. Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk kupası Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran tarafından takım kaptanı Gökçe’ye verildi.
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