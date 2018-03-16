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Salihli Belediyespor BAL yolunda bir engeli daha aşmak istiyor

Her geçen hafta Bölgesel Amatör Lig’e(BAL) bir adım yaklaşan Salihli Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Urganlıspor engelini de rahat aşmak istiyor.Süper Amatör Play-off maçlarında önce Sarıgöl Belediyespor’u daha sonra da Manisa...

Salihli Belediyespor BAL yolunda bir engeli daha aşmak istiyor

Her geçen hafta Bölgesel Amatör Lig’e(BAL) bir adım yaklaşan Salihli Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Urganlıspor engelini de rahat aşmak istiyor.Süper Amatör Play-off maçlarında önce Sarıgöl Belediyespor’u daha sonra da Manisa...

16 Mart 2018 Cuma 14:49
Salihli Belediyespor BAL yolunda bir engeli daha aşmak istiyor

Her geçen hafta Bölgesel Amatör Lig’e(BAL) bir adım yaklaşan Salihli Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Urganlıspor engelini de rahat aşmak istiyor.

Süper Amatör Play-off maçlarında önce Sarıgöl Belediyespor’u daha sonra da Manisa Donatımspor’u yenerek, 2 maçta 2 galibiyet elde eden Salihli Belediyespor, 3. maçında 18 Mart Pazar Günü Urganlıspor’u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan ve saat 14.00’da başlayacak olan maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Sarıgöl Belediyespor ve Donatımspor maçlarında olduğu gibi, Urganlıspor karşısında da tüm hesapları galibiyet üzerine kurduklarını ifade eden Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran, “Her maçta olduğu gibi Urganlı maçına da galibiyet parolası ile hazırlandık. Rakibimizi yenerek, hedefimiz olan BAL yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyoruz. Diğer maçlarda olduğu gibi, Urganlı’dan da istediğimiz galibiyeti, taraftar desteği ile almak istiyoruz” diyerek maça tüm taraftarları davet etti.

Grupta diğer maçta ise Donatımspor, Sekiz Eylül Stadı’nda Sarıgöl Belediyespor’u konuk edecek. Oynanacak olan 3. hafta maçları öncesinde Salihli Belediyespor 6, Urganlııspor 2, Donatımspor ve Sarıgöl Belediyespor’un ise 1’er puanı bulunuyor.
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