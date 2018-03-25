Salihli Belediyespor, 3 puanı 3 golle aldı

Süper Amatör Play-off 4. maçında Salihli Belediyespor, seyircisiz oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Sarıgöl Belediyespor’u 3-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyet ile puanını 9’a çıkartıp, liderliğini sürdürdü.

Teknik Direktör Adem Başaran yönetimindeki Salihli Belediyespor, Süper Amatör Play-off 4. maçında, Ramiz Turan Stadı’nda Sarıgöl Belediyespor’u konuk etti. Aydoğan Kaçmaz, Yiğit Doktaş, Hüseyin Aycan hakem üçlüsünün yönettiği ve seyircisiz oynanan maçta ev sahibi Yeşil-beyazlı ekip 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı, 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Maçta Salihli Belediyespor’u galibiyete taşıyan golleri Gökçe ve Nihat (2) atarken, Sarıgöl Belediyespor’un tek golünü ise Onurcan attı.

Maçta Salihli Belediyespor, Ümit’in ayağından penaltı atışından faydalanamazken, Yeşil-beyazlı ekipten Muhammed ise ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Salihli Belediyespor play-off maçlarında elde ettiği 3. galibiyet ile puanını 9’a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Sarıgöl Belediyespor ise 1 puanda kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) yolunda bir engeli daha kayıpsız geçtiklerini dile getiren Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran, Sarıgöl Belediyespor’u yenerek, Urganlı mağlubiyetini telafi ettiklerini söyledi. Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Başaran, “Play-off maçlarında oynayacağımız 2 maçımız var. Bu 2 maçı da kazanarak, adımızı BAL’a yazdırmak istiyoruz” dedi.

Karşılaşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve yöneticiler izlerken, Yeşil-beyazlı ekip galibiyeti maç sonrası taraftarı ile paylaştı.