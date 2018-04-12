Romanlar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

Romanlar Derneği tarafından Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Selimşahlar Mahallesi’nde etkinlik düzenledi.

Romanlar Derneği, Selimşahlar Mahallesi’nde Dünya Romanlar Günü ile ilgili etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, “Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in sizlere selamı var. Kendisi Ankara’da olduğu için bu programa katılamadı. Başkanımız Manisa’ya döndüğünde, sizlerle bir araya gelecek. Biz, Şehzadeler Belediyesi olarak, Romanların her zaman yanındayız. Dünya Romanlar Gününüz kutlu olsun” dedi. Romanlar Derneği Başkanı Aslan Uğurçay da, desteklerinden dolayı Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikte pilav ikramı yapılırken, çalınan Roman müziğinde Romanlar gönüllerince oynayarak, Dünya Romanlar Günü’nü kutladılar.

Düzenlenen etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Romanlar Derneği Başkanı Aslan Uğurçay ve Romanlar katıldı.