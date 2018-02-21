Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116316
ALTIN
161.901
DOLAR
3.7867
STERLİN
5.2907
EURO
4.6650

Psikiyatri hemşireleri sertifikalarını aldı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde uygulanan psikiyatri hemşireliği programında eğitim alan hemşirelerin sertifikaları Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici tarafından verildi.Geçtiğimiz aylarda...

Psikiyatri hemşireleri sertifikalarını aldı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde uygulanan psikiyatri hemşireliği programında eğitim alan hemşirelerin sertifikaları Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici tarafından verildi.Geçtiğimiz aylarda...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:20
Psikiyatri hemşireleri sertifikalarını aldı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde uygulanan psikiyatri hemşireliği programında eğitim alan hemşirelerin sertifikaları Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici tarafından verildi.

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığından psikiyatri hemşireliği uygulama yetkisi alan hastanede, sertifikalı psikiyatri hemşireleri yetiştirilmek üzere yoğun bir eğitim programı uygulandı. Eğitim hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, "1926 yılında hizmete başlayan ve köklü bir tarihe sahip olan hastanemizin, 12 şehre hizmet veren bir bölge hastanesi olması, bilgi ve tecrübe bakımından yurdumuzun önemli sağlık tesislerinden biri olarak kabul edilmesi her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Yurdumuzun birçok ayrı ilinden katılım sağlayan 30 hemşirenin eğitimi 12 iş günü teorik, 20 iş günü pratik olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Teorik eğitimler psikiyatri alanında lisansüstü eğitim almış hekimler ve hemşireler tarafından verilirken, uygulamalı eğitimler ise klinik rehber hemşireleri yani en az 5 yıl saha deneyimi olan hemşireler tarafından verildi. Program sonrasında tüm katılımcılara bitirme sınavı uygulanmış ve 70 puan üzeri alan tüm katılımcılarımız sertifika almaya hak kazanmıştır" dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ise yaptığı konuşmada şunlara değindi: "Psikiyatri Hemşireliği özveri gerektiren, sağlığın gerçekten en zor alanlarından birisidir. Bu zorlu görevi eğitimle taçlandıran siz değerli hemşire arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Sertifikalı eğitim programımıza Kars, Mardin, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Mersin, Yalova, İzmir, Denizli, Tekirdağ ve Manisa illerinden katılımın olması, hastanemizin bilgi ve birikiminin yurdumuzun birçok farklı noktasına ulaşmasını sağladı. Ülkemizde ilkler arasında yer alan psikiyatri hemşireliği sertifika programı alanında profesyonelleşmiş sağlık çalışanlarını yetiştirmek Manisa ilimiz için de büyük bir tanıtım fırsat oldu. Eğitimde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepinize hayırlı vazifeler diliyorum"

Açıklamaların ardından eğitime katılan hemşirelere sertifikaları verildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akhisar’da sağlığa büyük yatırım
Akhisar’da sağlığa büyük yatırım
Salihli Belediyespor filede 5. sette kaybetti
Salihli Belediyespor filede 5. sette kaybetti
Salihli’de kazanan çıkmadı
Salihli’de kazanan çıkmadı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim