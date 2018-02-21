Psikiyatri hemşireleri sertifikalarını aldı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde uygulanan psikiyatri hemşireliği programında eğitim alan hemşirelerin sertifikaları Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici tarafından verildi.

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığından psikiyatri hemşireliği uygulama yetkisi alan hastanede, sertifikalı psikiyatri hemşireleri yetiştirilmek üzere yoğun bir eğitim programı uygulandı. Eğitim hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, "1926 yılında hizmete başlayan ve köklü bir tarihe sahip olan hastanemizin, 12 şehre hizmet veren bir bölge hastanesi olması, bilgi ve tecrübe bakımından yurdumuzun önemli sağlık tesislerinden biri olarak kabul edilmesi her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Yurdumuzun birçok ayrı ilinden katılım sağlayan 30 hemşirenin eğitimi 12 iş günü teorik, 20 iş günü pratik olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Teorik eğitimler psikiyatri alanında lisansüstü eğitim almış hekimler ve hemşireler tarafından verilirken, uygulamalı eğitimler ise klinik rehber hemşireleri yani en az 5 yıl saha deneyimi olan hemşireler tarafından verildi. Program sonrasında tüm katılımcılara bitirme sınavı uygulanmış ve 70 puan üzeri alan tüm katılımcılarımız sertifika almaya hak kazanmıştır" dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ise yaptığı konuşmada şunlara değindi: "Psikiyatri Hemşireliği özveri gerektiren, sağlığın gerçekten en zor alanlarından birisidir. Bu zorlu görevi eğitimle taçlandıran siz değerli hemşire arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Sertifikalı eğitim programımıza Kars, Mardin, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Mersin, Yalova, İzmir, Denizli, Tekirdağ ve Manisa illerinden katılımın olması, hastanemizin bilgi ve birikiminin yurdumuzun birçok farklı noktasına ulaşmasını sağladı. Ülkemizde ilkler arasında yer alan psikiyatri hemşireliği sertifika programı alanında profesyonelleşmiş sağlık çalışanlarını yetiştirmek Manisa ilimiz için de büyük bir tanıtım fırsat oldu. Eğitimde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepinize hayırlı vazifeler diliyorum"

Açıklamaların ardından eğitime katılan hemşirelere sertifikaları verildi.