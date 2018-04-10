Play-Out maçı Manisa’da oynanacak

Salihli Belediyespor ile Yunusemre Belediyespor arasında oynanacak olan play-out maçı Pazar günü Manisa’daki Mümin Özkasap stadında oynanacak.

2018/2019 sezonunda Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan son takım 15 Nisan Pazar günü belli olacak. Manisa Süper Amatör Küme B Grubunu lider tamamlayan ve daha sonra BAL’a yükselme play-off maçlarında grubu 2. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor ile BAL 9. Grupta ligi 9. sırada tamamlayan Yunusemre Belediyespor, play-out maçında karşı karşıya gelecek.

Pazar günü Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak olan ve saat 15.00’da başlayacak olan karşılaşmada Salihli Belediyespor BAL’a çıkmak, Yunusemre Belediyespor ise BAL’dan düşmemek için mücadele edecek.