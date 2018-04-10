Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110713
ALTIN
177.296
DOLAR
4.1152
STERLİN
5.8296
EURO
5.0796

Play-Out maçı Manisa’da oynanacak

Salihli Belediyespor ile Yunusemre Belediyespor arasında oynanacak olan play-out maçı Pazar günü Manisa’daki Mümin Özkasap stadında oynanacak.2018/2019 sezonunda Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan son takım 15 Nisan...

Play-Out maçı Manisa’da oynanacak

Salihli Belediyespor ile Yunusemre Belediyespor arasında oynanacak olan play-out maçı Pazar günü Manisa’daki Mümin Özkasap stadında oynanacak.2018/2019 sezonunda Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan son takım 15 Nisan...

10 Nisan 2018 Salı 17:29
Play-Out maçı Manisa’da oynanacak

Salihli Belediyespor ile Yunusemre Belediyespor arasında oynanacak olan play-out maçı Pazar günü Manisa’daki Mümin Özkasap stadında oynanacak.

2018/2019 sezonunda Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan son takım 15 Nisan Pazar günü belli olacak. Manisa Süper Amatör Küme B Grubunu lider tamamlayan ve daha sonra BAL’a yükselme play-off maçlarında grubu 2. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor ile BAL 9. Grupta ligi 9. sırada tamamlayan Yunusemre Belediyespor, play-out maçında karşı karşıya gelecek.

Pazar günü Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak olan ve saat 15.00’da başlayacak olan karşılaşmada Salihli Belediyespor BAL’a çıkmak, Yunusemre Belediyespor ise BAL’dan düşmemek için mücadele edecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dosteli Kıyafet Merkezi 2. şubesi açıldı
Dosteli Kıyafet Merkezi 2. şubesi açıldı
TFF 3. Lig: Manisa BBSK: 4 - Kozan Belediyespor: 2
TFF 3. Lig: Manisa BBSK: 4 - Kozan Belediyespor: 2
Kalp krizinden ölen genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden ölen genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim