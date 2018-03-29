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Özel öğrenciler Başkan Şirin’i misafir etti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nin davetlisi olarak düzenlenen kahvaltıya katıldı.Turgutlu Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Turgutlu Belediye Başkanı...

Özel öğrenciler Başkan Şirin’i misafir etti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nin davetlisi olarak düzenlenen kahvaltıya katıldı.Turgutlu Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Turgutlu Belediye Başkanı...

29 Mart 2018 Perşembe 15:02
Özel öğrenciler Başkan Şirin’i misafir etti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nin davetlisi olarak düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Turgutlu Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i kahvaltıda ağırladı. Okul müdürü Mehmet Yenir ve öğretmenlerin de yer aldığı kahvaltıda Belediye Başkanı Turgay Şirin’e Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül de eşlik etti. Sohbet havasında geçen kahvaltı sonunda öğretmenler ile görüşen Başkan Şirin, yeni okul binasına dair görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Turgay Şirin, daha sonra sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbetti. Ardından da +1 Kafe’de destekleri bulunan öğretmenlere hediye vererek teşekkür etti. Merkezle işbirliği içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Şirin, Müdür Yenir’e ve ekibine teşekkür etti.
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