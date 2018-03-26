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Otobüs kazasında yaralı sayısı 26’ya yükseldi

Manisa’nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Gördes Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkiinde 06 UBG 52 plakalı beton mikseri ile R.K. idaresindeki...

Otobüs kazasında yaralı sayısı 26’ya yükseldi

Manisa’nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Gördes Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkiinde 06 UBG 52 plakalı beton mikseri ile R.K. idaresindeki...

26 Mart 2018 Pazartesi 00:30
Otobüs kazasında yaralı sayısı 26’ya yükseldi

Manisa’nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gördes Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkiinde 06 UBG 52 plakalı beton mikseri ile R.K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada 23 kişinin hafif yaralandığı 3 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çevre ilçelerden kaza yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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