Okullarına destek amaçlı ‘Bahara merhaba’ partisi düzenlediler

Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından okullarına katkı sağlamak amacıyla ‘Bahara merhaba’ partisi düzenlendi.

Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Giritgil Otel’de okula katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Bahara merhaba’ partisine Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, okul müdür yardımcıları, okul aile birliği üyeleri ve çok sayıda veli katıldı.

Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu, okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri Zübeyde Akman, Demet Soybaş, Ebru Dirlikli ve Dilek Ersu’nun çalışmasıyla gerçekleştirilen organizasyonda veliler hem kaynaşma imkanı buldu hem de gönüllerince eğlendi.

Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu yaptığı konuşmasında, “Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için umudunuzu ikiyle çarpın bu gün ve onları gerçekleştirecek zamanı ayırın kendinize. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada gelecek 8 Mart’ınız şimdiden kutlu olsun. Yemeğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Şehitler Ortaokulu olarak büyük bir aile olduklarını dile getiren Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler de yaptığı konuşmada, “Bu ailenin en büyük parçası da velilerimiz, eski mezunlarımız ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz sivil toplum kuruluşlarımız. Bizler Şehitler Ortaokulu olarak çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri adına çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu etkinliklerimizde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Manisa’nın değerli işadamlarına, esnaflarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okulun velileri canlı müzik eşliğinde keyifli bir zaman dilimi geçirdi.