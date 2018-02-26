Okullarda kuru üzüm dağıtılacak

Okullarda kuru üzüm dağıtımı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda 2018 yılı içinde her öğrenciye haftada 2 gün, 25’er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek okullarda, 2018 yılı içerisinde her öğrenciye haftada 2 gün, 25’er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak” dedi.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı İsmail Bilen yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillerimizin, kıymetli çocuklarımızın daha sağlıklı ve daha başarılı olmaları, üzüm tüketiminin artırılması için okullarda kuru üzüm dağıtımı projesinin devam etmesi hususunda Meclis Araştırma Komisyonumuzun çalışmaları sürerken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığımız görüşmelerde projenin devamı yönünde söz almıştık. Başbakanımızın 10 Şubat 2018’deki Manisa ziyaretlerinde de bu hususu arz etmemizden sonra Bakanlar Kurulu’nca 19.02.2018 tarihinde kararlaştırılarak, ‘Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar’ 26.02.2018 tarihli ve 30344 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek okullarda, 2018 yılı içerisinde, her öğrenciye haftada 2 gün, 25’er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak. Okullarda kuru üzüm dağıtımı projesiyle, kıymetli öğrencilerimize kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini amaçlıyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanımıza şükranlarımı arz ediyor, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.