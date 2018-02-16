Okul müdürü okulun bahçe duvarını boyadı

Manisa’nın Selendi ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Berat Durğut, eline aldığı fırça ile okulun yıpranan bahçe duvarını boyadı.

Yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Berat Durğut’un, okulunun yıpranan bahçe duvarını kendi elleriyle boyaması takdir topladı. Okulda Türkçe öğretmenliği görevini de yürüten 2 çocuk babası 38 yaşındaki Müdür Durğut, öğrencilerinin daha iyi ortamlarda eğitim alabilmesi için okulun tadilatına da destek oluyor. Müdür Durğut, "Öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim yapmaları için ne gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Mesai kavramı olmaksızın çalışıyoruz, her şeyi devletimizden bekleyemeyiz onun için bizde okuldaki hizmetli arkadaşımızla birlikte bu işi yapmaya karar verdik" dedi.

Öğretmenliğin özveri ve sevgi isteyen bir meslek olduğunun altını çizen Müdür Berat Durğut, "Biz öğrencilerimizi ve okulumuzu çok seviyoruz. Öğrencilerimize güzel ve temiz bir okulda görev yapmasını sağlamak için bu tür çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz" diye konuştu.