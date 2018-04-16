Öğrencilerden kan bağışına büyük ilgi

Manisa’nın Kula ilçesinde Türk Kızılay’ı ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Manisa Sana Kanım Feda" kampanyası kapsamında öğrenciler kan bağışında bulundu.

’Manisa Sana Kanım Feda’ proijesi kapsamında Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 50 öğrencisi kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi Kan Alma Merkezinden gelen doktor ve hemşireler tarafından gün boyunca öğrenci ve öğretmenlerden kan alımı yapıldığı lisenin müdürü Ahmet Ali Okumuş, "Okulda öğrencilerimiz kan bağışı konusunda çok ilgi gösterdiler. Bir günde 50 genç arkadaşımızla birlikte kan verdik ’Manisa Sana Kanım Feda’ kampanyasına ilgi yoğun oldu. Biz de kampanyaya katkı sağlamak amaçlı lisemizde kan bağış kampanyası başlattık. İnşallah faydamız olur. Okulda görev yapan öğretmenlerimize ve kan bağışına yoğun ilgi gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.