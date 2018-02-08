MOSTEM, kapılarını Manisa BBSK Basketbol takımına açtı

Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, (MOSTEM) kapılarını Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımına açtı. Dev adamlar bugün Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda Edirne Belediyesi Edirnespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cumartesi günü deplasmanda lider Edirne Belediyesi Edirnespor ile çok zorlu bir maça çıkacak olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Erkek Basketbol Takımı, zorlu maçın hazırlıklarını Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yaptığı taktik çalışması ile sürdürdü. Kapılarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımına açan, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Yigitkanlı’ya teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek’i ve yönetimini yürekten kutluyorum. Gerçekten Türkiye’ye örnek olacak bir spor salonunu Manisa’ya kazandırmışlar. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak basketbola ciddi yatırımlar yapıyoruz. Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlıya’da teşekkür ediyoruz. İlk defa sporcularımız böylesine mükemmel bir spor salonunda antrenman yaptılar” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımında antrenörler ve sporcularda kapılarını kendilerine açan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı’ya teşekkür etti.