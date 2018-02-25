Minikler zabıtanın görevlerini öğrendi

Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi İlköğretim Okulu Ana Sınıfı öğrencileri Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek zabıtanın görevlerini yerinde öğrendi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi İlköğretim Okulu Ana Sınıfı öğrencilerini ağırladı. Çocukların meslekleri daha iyi tanımaları için düzenlenen ziyarette Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür Esin ve müdürlük personeli miniklere zabıtanın görevlerini anlattı.

Öğrencilere günlük hayatta dikkat etmeleri gereken konular hakkında da bilgi veren Esin, “Yunusemre Belediyesi ‘Gelecek Nesiller İçin’ sloganı ile yola çıkan bir belediye. Zabıta Müdürlüğü olarak bizlerin de görevi geleceğimiz olan sizlerin sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmesi. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi sizleri çok önemsiyor, sizler için ekibiyle birlikte güzel projeler üretiyor” diyerek günün anısına miniklere satranç takımı hediye etti.