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Mevlütlü İlkokulunda gerçeği aratmayan tatbikat

Manisa’nın Salihli ilçesi Mevlütlü İlköğretim Kurumunda sivil savunma bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, Sivil Savunma Haftası...

Mevlütlü İlkokulunda gerçeği aratmayan tatbikat

Manisa’nın Salihli ilçesi Mevlütlü İlköğretim Kurumunda sivil savunma bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, Sivil Savunma Haftası...

09 Mart 2018 Cuma 15:50
Mevlütlü İlkokulunda gerçeği aratmayan tatbikat

Manisa’nın Salihli ilçesi Mevlütlü İlköğretim Kurumunda sivil savunma bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla, Mevlütlü İlköğretim Kurumu’nda öğrencilere, deprem sırasında nelerin yapılması gerektiği ve ilk yardım konularında eğitim verildi. Sivil Savunma Eğitiminin ardından, öğrencilerin okullarına girmesiyle birlikte, itfaiye ekiplerinin sirenlerini çalarak tatbikatı başlattı. Öğrenciler acil durumlarda çıkacakları merdivenlerden ve acil kapılardan dışarı çıkarak okul bahçesine toplandı. İtfaiyenin öğrenci ve personeli okul penceresinden kurtarılmasını, okul bahçesine toplanan öğrenciler, merakla izledi. Tatbikat, yangın söndürme çalışmasıyla sona erdi. Mevlütlü İlköğretim Kurumu Okulu Müdürü Şükrü Şiriner, “Sivil savunma haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz eğitim ve tatbikatlar sayesinde, öğrencilerimize deprem ve yangında nelerin yapılmasını gerekliği konusunda itfaiye ekibimiz uygulamalı olarak eğitim verdi” dedi.
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